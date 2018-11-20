New York borsası sert düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, ABD'de güne sert düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,71 azalışla 24.589,59 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,51 kayıpla 2.646,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,22 değer kaybıyla 6.872,70 puana geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de yılın başından bu yana inişli çıkışlı seyreden konut başlangıçları, ekimde aylık yüzde 1,5 artışla 1 milyon 228 bine çıktı. Raporda, ekim ayı inşaat izinlerinin yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 263 bine gerilediği de bildirildi.

Analistler, ABD'de teknoloji şirketlerinin iş hacmi ve karlılıklarına ilişkin endişelerin devam etmesinin pay piyasalarında teknoloji devi şirketlerinin hisselerinden başlayan satışların genele yayılmasına neden olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişleme adımlarına başlamasına neden olan 2008 krizinin konut piyasasından çıktığını anımsatan analistler, bu nedenle piyasaların konut verilerine duyarlılığının yüksek olduğunu ifade etti.



