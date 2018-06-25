New York borsası sert düşüşle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari gerginliğin yatırımcılarda endişe yaratmaya devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 328,09 puan (yüzde 1,33) düşüşle 24.252,80 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 37,81 puan (yüzde 1,37) azalışla 2.717,07 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 160,81 puan (yüzde 2,09) değer kaybıyla 7.532,01 puana düştü.

ABD hükümetinin, bu hafta içinde, ülkenin fikri mülkiyet haklarını korumak ve teknolojisini çalmaya yönelik faaliyetleri önlemek için, Çin ve diğer ülkelerden ABD'nin teknoloji sektörüne yapılan yatırımlara kısıtlamalar getirmesi bekleniyor.