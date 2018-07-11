New York borsası sert düşüşle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğiyle günü sert düşüşle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 219,21 puan (yüzde 0,88) düşüşle 24.700,45 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 19,82 puan (yüzde 0,71) azalışla 2.774,02 puana geriledi.

Böylece, her iki endeksin dört işlem günlük kazancı sona ermiş oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,59 puan (yüzde 0,55) değer kaybıyla 7.716,61 puana düştü.



ABD'nin dün akşam Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık ürünlerin listesini açıklamasının ardından, uzmanlar iki ülke arasındaki ticaret savaşının büyüyebileceği hakkında uyarıda bulunuyor.