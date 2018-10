New York borsası sert düşüşle kapandı NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler günü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 608,01 puan (yüzde 2,41) düşüşle 24.583,42 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi de 84,59 puan (yüzde 3,09) azalışla 2.656,10 puana...

24 Ekim 2018 Çarşamba 23:44