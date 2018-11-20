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New York borsası sert düşüşle kapandı

- Dow Jones Endeksi yüzde 1,56, S&P 500 Endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq Endeksi yüzde 3,03 geriledi

New York borsası sert düşüşle kapandı
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WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,56 kayıpla 25.017,44 puana ve S&P 500 Endeksi yüzde 1,66 azalışla 2.690,73 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,03 düşüşle 7.028,48 puana geriledi.

Brexit ve ticaret savaşlarına yönelik endişelerin baskıladığı endekslerdeki düşüş, ABD'de bugün açıklanan Ulusal Konut Üreticileri (NAHB) konut piyasası endeksinin son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesiyle hızlandı.

Analistler, piyasaların yarın konut başlangıçları verisine ve ABD yönetiminin açıklayacağı Kaşıkçı raporuna odaklanacağını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine dair kapsamlı raporun salı günü hazır olacağını bildirmişti.

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New York Borsası
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