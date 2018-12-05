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New York borsası sert düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ile Fed'in para politikasına ilişkin iyimserliğin azalmasıyla sert geriledi. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 3,10 azalışla 25.027,07 puana, S&P 500 Endeksi yüzde...

New York borsası sert düşüşle kapandı
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WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ile Fed'in para politikasına ilişkin iyimserliğin azalmasıyla sert geriledi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 3,10 azalışla 25.027,07 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 3,24 kayıpla 2.700,06 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,80 düşüşle 7.158,43 puana geriledi.

Haftaya sert yükselişle başlayan endekslerin dünkü kazançlarından daha fazlasını geri vermesine, ABD Başkanı Donald Trump ve New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları etkili oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasına ulaşılamaması durumunda gümrük vergilerinin süreceğini belirterek "Benim tarife adamı olduğumu hatırlayın." ifadelerini kullanmıştı.

New York Fed Başkanı Williams ise ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna ve finansal şartların hala büyümeyi destekleyici olduğuna işaret ederek "Güçlü büyüme, iş gücü piyasası ve hedefe yakın enflasyon görünümünü ve bu görünümü çevreleyen çeşitli riskleri göz önüne aldığımda, kademeli faiz artırımlarının sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve ikili hedeflerimizi desteklemek için en iyi seçenek olduğunu öngörmeye devam ediyorum." değerlendirmesini yapmıştı.

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