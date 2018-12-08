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New York borsası sert düşüşle kapandı

- Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,24, S&P 500 Endeksi yüzde 2,33 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,05 değer kaybetti

New York borsası sert düşüşle kapandı
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WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününde, ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin gelişmeler ve beklentinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle değer kaybetti.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,24 azalışla 24.388,95 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 2,33 kayıpla 2.633,08 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,05 düşüşle 6.969,25 puana geriledi.

Endekslerin üzerinde Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD’nin talebi üzerine Kanada’da tutuklanmasını takip eden gelişmeler baskı yarattı.

Mıng Vancou'nun halen süren kefalet duruşmasında ABD'nin İran yaptırımlarını delmek amacıyla sahtekarlık yapmakla suçlandığı bildirildi.

Öte yandan, ülkede bugün açıklanan istihdam raporuna göre, tarım dışı istihdamın kasımda 155 bin artarak 198 binlik beklentinin altında kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
HuaweiNew York BorsasıTarım Dışı Istihdam
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