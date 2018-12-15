banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda konferans Bursa Trabzon
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

New York borsası sert düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü, küresel büyümeye yönelik endişelerin Çin'den gelen zayıf verilerle güçlenmesi nedeniyle sert düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,02 azalışla...

New York borsası sert düşüşle kapandı
banner17

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü, küresel büyümeye yönelik endişelerin Çin'den gelen zayıf verilerle güçlenmesi nedeniyle sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,02 azalışla 24.100,51 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 1,91 kayıpla 2599,95 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,26 düşüşle 6.910,67 puana geriledi.

Endekslerdeki sert düşüşe, küresel büyümeye yönelik endişelerin, Çin'de açıklanan son sanayi üretimi ve perakende satışları verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla güçlenmesi neden oldu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, kasım ayında yüzde 0,6 artarak beklentiyi ikiye katladı ve son 3 ayın en iyi performansını gösterdi.

Ülkede perakende satışlar da kasım ayında yüzde 0,2 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti. Diğer taraftan, ABD ekonomisine ait imalat sanayi PMI'ın aralık ayında 53,9'a gerileyerek son 13 ayın en düşük seviyesini kaydettiği bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1