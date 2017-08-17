New York borsası sınırlı yükselişlerle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 25,88 puan (yüzde 0,12) değer kazanarak 22.024,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,50 puan (yüzde 0,14) artarak 2.468,11 puana çıktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,10 puan (yüzde 0,19) yükselerek 6.345,11 puana ulaştı.

Güne daha yüksek seviyelerden başlayan endekslerin kazançlarının bir kısmını geri vermesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, art arda gelen istifaların ardından Danışmanlar Konseyini fesh etme kararı alması etkili oldu. Amerikan iş dünyasının önde gelen isimlerinin Konseyden ayrılmasında, Trump'ın hafta sonunda Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylardan ırkçı grupları sorumlu tutmayarak, her iki tarafı da kınaması belirleyici olmuştu.

Günün ekonomi açısından en önemli maddesi ise Fed'in temmuz toplantısına yönelik tutanaklarıydı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin bilanço küçültmeye eylül ayında başlanması konusunda uzlaşırken, faiz politikasında anlaşamadığını gösterdi.

Bu arada, ABD’de bu sabah açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, temmuzda yüzde 0,8 artış beklentisine karşın yüzde 4,8 azaldı. İnşaat izinleri de temmuzda yüzde 4,1 düşüşle beklenenden fazla geriledi.

Analistler, piyasaların yarın başta sanayi üretimi olmak üzere ekonomik verilere odaklanacağını belirtiyor.