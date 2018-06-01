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New York borsası yükselişle açıldı

- New York borsası, ABD'de olumlu gelen makro ekonomik verilerin ardından haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'de olumlu gelen makro ekonomik verilerin ardından haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 187,33 puan (yüzde 0,77) artışla 24.603,17 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 17,93 puan (yüzde 0,66) yükselişle 2.723,20 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 46,75 puan (yüzde 0,63) değer kazanarak 7.488,86 puana çıktı.
ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 223 binle beklentiyi aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.
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New York Borsası
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