Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji spor Bursa dünya bilim
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'de güçlü gelen makroekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 86,17 puan (yüzde 0,34) artışla 25.287,37 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,72 puan (yüzde...

New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'de güçlü gelen makroekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 86,17 puan (yüzde 0,34) artışla 25.287,37 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,72 puan (yüzde 0,28) yükselişle 2.783,35 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 33,24 puan (yüzde 0,43) değer kazanarak 7.728,94 puana çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan raporuna göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 502 milyar dolara çıktı. Yükselişini üçüncü aya taşıyan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi.

Analistler, perakende satışlardaki güçlü artışın, Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte ivme kazandığına işaret ettiğini belirtiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5