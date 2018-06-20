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New York borsası yükselişle açıldı

- Açılışta, General Electric'in hisseleri yüzde 1,3 düşerken, Walgreens hisseleri yüzde 3,4 arttı

New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından güne yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 51,27 puan (yüzde 0,21) artışla 24.751,48 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,74 puan (yüzde 0,28) yükselişle 2.770,33 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,50 puan (yüzde 0,55) değer kazanarak 7.768,08 puana çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7 artarak 124,1 milyar dolara çıktı. Cari açığa ilişkin piyasa beklentisi 129 milyar dolar seviyesindeydi.

Öte yandan, dün akşam Dow Jones Sanayi Endeksi'nde 111 yıl ile kesintisiz en uzun işlem gören şirket unvanına sahip olan General Electric'in endeksten çıkarılacağının duyurulmasının ardından bugün şirketin hisseleri açılışta yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi'nde General Electric'in yerine ABD'nin en büyük ikinci eczane zinciri olan Walgreens'in sahibi olan Walgreens Boots Alliance'ın yer alacağının belirtilmesiyle bu firmanın hisseleri ise bugünkü açılışta yüzde 3,4 artış kaydetti.


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