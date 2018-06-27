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New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasında teknoloji alanındaki ticari gerginliğin azalmasıyla güne alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 38,24 puan (yüzde 0,16) artışla 24.321,35 puandan, Standard & Poor's...

New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasında teknoloji alanındaki ticari gerginliğin azalmasıyla güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 38,24 puan (yüzde 0,16) artışla 24.321,35 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,01 puan (yüzde 0,26) yükselişle 2.730,07 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 27,13 puan (yüzde 0,36) değer kazanarak 7.588,76 puana çıktı.

Açılışta, ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 0,7 yükselirken, Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 0,8 artış gösterdi.

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New York Borsası
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