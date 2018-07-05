NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 142,26 puan (yüzde 0,59) artışla 24.317,08 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,49 puan (yüzde 0,53) yükselişle 2.727,71 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 51,71 puan (yüzde 0,69) değer kazanarak 7.554,39 puana çıktı.
New York borsası, dün ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" olması nedeniyle kapalı idi.
New York borsası yükselişle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 142,26 puan (yüzde 0,59) artışla 24.317,08 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,49 puan (yüzde 0,53) yükselişle 2.727,71 puandan açıldı....
05 Temmuz 2018 Perşembe 16:41
NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.