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New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 142,26 puan (yüzde 0,59) artışla 24.317,08 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,49 puan (yüzde 0,53) yükselişle 2.727,71 puandan açıldı....

New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 142,26 puan (yüzde 0,59) artışla 24.317,08 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,49 puan (yüzde 0,53) yükselişle 2.727,71 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 51,71 puan (yüzde 0,69) değer kazanarak 7.554,39 puana çıktı.

New York borsası, dün ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" olması nedeniyle kapalı idi.

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