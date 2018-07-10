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New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 78,02 puan (yüzde 0,31) artışla 24.854,61 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,85 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.789,02 puandan açıldı....

New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 78,02 puan (yüzde 0,31) artışla 24.854,61 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,85 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.789,02 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,56 puan (yüzde 0,1) değer kazanarak 7.763,76 puana çıktı.

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New York Borsası
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