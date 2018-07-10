NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 78,02 puan (yüzde 0,31) artışla 24.854,61 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,85 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.789,02 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,56 puan (yüzde 0,1) değer kazanarak 7.763,76 puana çıktı.
New York borsası yükselişle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 78,02 puan (yüzde 0,31) artışla 24.854,61 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,85 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.789,02 puandan açıldı....
10 Temmuz 2018 Salı 16:40
NEW YORK (AA) - New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.