NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 22,55 puan (yüzde 0,11) artışla 24.953,44 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,44 puan (yüzde 0,02) yükselişle 2.798,73 puanla yatay seviyeden açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 4,95 puan (yüzde 0,06) değer kazanarak 7.828,86 puana çıktı.
New York borsası yükselişle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 22,55 puan (yüzde 0,11) artışla 24.953,44 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,44 puan (yüzde 0,02)...
13 Temmuz 2018 Cuma 16:41
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.