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New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 22,55 puan (yüzde 0,11) artışla 24.953,44 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,44 puan (yüzde 0,02)...

New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 22,55 puan (yüzde 0,11) artışla 24.953,44 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,44 puan (yüzde 0,02) yükselişle 2.798,73 puanla yatay seviyeden açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 4,95 puan (yüzde 0,06) değer kazanarak 7.828,86 puana çıktı.

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New York Borsası
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