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New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 29,42 puan (yüzde 0,12) artışla 25.048,83 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,53 puan (yüzde 0,05)...

New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 29,42 puan (yüzde 0,12) artışla 25.048,83 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,53 puan (yüzde 0,05) yükselişle 2.802,84 puanla yatay seviyeden açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11,67 puan (yüzde 0,15) değer kazanarak 7.837,65 puana çıktı.

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New York Borsası
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