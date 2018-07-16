NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 29,42 puan (yüzde 0,12) artışla 25.048,83 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,53 puan (yüzde 0,05) yükselişle 2.802,84 puanla yatay seviyeden açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11,67 puan (yüzde 0,15) değer kazanarak 7.837,65 puana çıktı.
New York borsası yükselişle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 29,42 puan (yüzde 0,12) artışla 25.048,83 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,53 puan (yüzde 0,05)...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:50
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.