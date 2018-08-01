New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güçlü gelen özel sektör istihdam verisiyle güne alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 18,88 puan (yüzde 0,07) artışla 25.434,07 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,94 puan (yüzde 0,18) yükselişle 2.821,23 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 41,78 puan (yüzde 0,55) değer kazanarak 7.671,79 puana çıktı.

ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 219 bin kişilik artışla son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Şubat ayından bu yana en yüksek istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 186 bin seviyesindeydi.