NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 100,56 puan (yüzde 0,39) artışla 25.602,74 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,73 puan (yüzde 0,27) yükselişle 2.858,13 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,99 puan (yüzde 0,38) değer kazanarak 7.889,67 puana çıktı.
New York borsası yükselişle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne alış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 100,56 puan (yüzde 0,39) artışla 25.602,74 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,73 puan (yüzde 0,27) yükselişle 2.858,13 puandan...
07 Ağustos 2018 Salı 16:41
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne alış ağırlıklı başladı.