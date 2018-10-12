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New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe kazançlarla başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 382,04 puan (yüzde 1,52) artışla 25.434,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 42,87 puan (yüzde 1,57) artışla...

New York borsası yükselişle açıldı
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NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe kazançlarla başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 382,04 puan (yüzde 1,52) artışla 25.434,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 42,87 puan (yüzde 1,57) artışla 2.771,24 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 167,58 puan (yüzde 2,29) değer kazanarak 7.496,64 puandan açıldı.

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New York Borsası
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