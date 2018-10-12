NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe kazançlarla başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 382,04 puan (yüzde 1,52) artışla 25.434,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 42,87 puan (yüzde 1,57) artışla 2.771,24 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 167,58 puan (yüzde 2,29) değer kazanarak 7.496,64 puandan açıldı.
New York borsası yükselişle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe kazançlarla başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 382,04 puan (yüzde 1,52) artışla 25.434,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 42,87 puan (yüzde 1,57) artışla...
12 Ekim 2018 Cuma 16:41
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününe kazançlarla başladı.