NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne kazançlarla başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 201,43 puan (yüzde 0,8) artışla 25.451,98 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,01 puan (yüzde 0,73) artışla 2.770,80 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 75,28 puan (yüzde 1,01) değer kazanarak 7.506,03 puandan açıldı.
New York borsası yükselişle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne kazançlarla başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 201,43 puan (yüzde 0,8) artışla 25.451,98 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,01 puan (yüzde 0,73) artışla 2.770,80 puana yükseldi....
16 Ekim 2018 Salı 16:44
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne kazançlarla başladı.