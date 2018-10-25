NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 121,94 puan (yüzde 0,5) artışla 24.705,36 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,74 puan (yüzde 0,71) artışla 2.674,84 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 97,68 puan (yüzde 1,37) değer kazanarak 7.206,09 puandan açıldı.
New York borsası yükselişle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 121,94 puan (yüzde 0,5) artışla 24.705,36 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,74 puan (yüzde 0,71) artışla 2.674,84 puana yükseldi....
25 Ekim 2018 Perşembe 16:41
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı.