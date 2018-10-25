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New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 121,94 puan (yüzde 0,5) artışla 24.705,36 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,74 puan (yüzde 0,71) artışla 2.674,84 puana yükseldi....

New York borsası yükselişle açıldı
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NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 121,94 puan (yüzde 0,5) artışla 24.705,36 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,74 puan (yüzde 0,71) artışla 2.674,84 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 97,68 puan (yüzde 1,37) değer kazanarak 7.206,09 puandan açıldı.

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New York Borsası
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