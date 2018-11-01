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New York borsası yükselişle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,46 artışla 25.231,98 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,31 artışla 2.720,08 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi...

New York borsası yükselişle açıldı
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NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,46 artışla 25.231,98 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,31 artışla 2.720,08 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,30 değer kazanarak 7.327,84 puandan açıldı.

Bugün açıklanan verilere göre,ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 214 bine gerilemesine karşın beklentilerin üstünde gerçekleşti.

Analistler, bugün ayrıca inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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New York Borsası
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