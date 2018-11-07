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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, ABD Kongresi ara seçimlerinin ardından güne yükselişle başladı.Dow Jones endeksi yüzde 0,88 artışla 25.859,78 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 kazançla 7.445,72 puanda, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer...

New York borsası yükselişle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, ABD Kongresi ara seçimlerinin ardından güne yükselişle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,88 artışla 25.859,78 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 kazançla 7.445,72 puanda, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazancıyla 7.445,72 puanda seyrediyor.

ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senato'daki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü Demokratlar sağladı.

Analistler, ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin resmi sonuçların henüz açıklanmamasına karşın projeksiyonların piyasa beklentileri doğrultusunda bir sonuç çıkacağına işaret etmesinin piyasalara pozitif yansıdığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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