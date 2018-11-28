New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artışla 24.891,16 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 2.695,14 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kazançla 7.136,25 puanda seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de üçüncü çeyreğe yönelik büyüme oranı, beklenti paralelinde yüzde 3,5’te sabit bırakılırken, üçüncü çeyreğe ait kişisel tüketim harcamalarındaki (PCE) artışın yüzde 4’ten 3,6’ya revize edildi.
Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün gerçekleştireceği konuşmaya odaklandığını belirtti.