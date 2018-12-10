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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 24.390,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 2.634,42 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kazançla 6.983,11 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler,...

New York borsası yükselişle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 24.390,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 2.634,42 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kazançla 6.983,11 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bu hafta ABD'de çarşamba günü enflasyon, cuma günü sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, gümrük tarifesi savaşıyla ilgili G20 Zirvesi'nde ABD ile Çin yönetimi arasında anlaşılan 90 günlük ateşkes sürecinde gelen Huawei adımının neden olacağı gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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