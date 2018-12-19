New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı.
Dow Jones endeksi yüzde 0,24 artışla 23.732,58 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kazançla 2.525,08 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 yükselişle 6.791,76 puanda seyrediyor.
Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarması beklenirken, yılın son toplantısında güncelleyeceği ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın konferansındaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.