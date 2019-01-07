Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş
Yılın ilk açılışını yaptı
Yılın ilk açılışını yaptı

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 23.460,65 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kazançla 2.532,91 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 6.752,95...

New York borsası yükselişle açıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 23.460,65 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kazançla 2.532,91 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 6.752,95 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ara verebileceği beklentilerinin risk iştahını artırdığını belirterek, bu hafta ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de başlayacakları ticaret müzakereleri, halen kapalı olan federal hükümete ilişkin gelişmeler, Fed toplantı tutanakları ile Fed üyelerinin hafta boyunca sürecek konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1