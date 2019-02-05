New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,38 artışla 25.334,33 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kazançla 2.729,34 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 7.356,53 puanda seyrediyor.
Analistler, teknoloji hisseleri öncülüğünde New York borsasının pozitif seyrettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde yapacağı ulusa sesleniş konuşmasının yatırımcıların odak noktasında olduğunu ifade etti.