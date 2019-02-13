Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artışla 25.523,77 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 kazançla 2.752,56 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 7.437,28...

New York borsası yükselişle açıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artışla 25.523,77 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 kazançla 2.752,56 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 7.437,28 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ocak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık değişmezken, yıllık yüzde 1,6 arttı. Beklentiler, TÜFE'nin aylık yüzde 0,1, yıllık da yüzde 1,5 artması yönündeydi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de federal hükümetin kepenk kapatma riskinin azalmasıyla pay piyasalarında risk iştahının arttığını dile getirdi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5