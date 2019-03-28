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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 25.709,58 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kazançla 2.812,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 7.659,23...

New York borsası yükselişle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 25.709,58 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kazançla 2.812,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 7.659,23 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında Çin'de devam eden ticaret müzakerelerinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 4. çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 2,2 artarak beklentilerin altında kaldı. Beklentiler GSYH'nin yüzde 2,3 artış kaydetmesi yönündeydi.

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New York Borsası
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