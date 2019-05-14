New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 25.397,97 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 kazançla 2.820,42 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 7.687,06 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD ve Çin arasında kızışan ticaret savaşıyla dün negatif bir seyir izleyen New York borsası, bugün gelen tepki alımlarıyla pozitif seyrediyor.
Analistler, ABD'li ve Çin'li yetkililer tarafından gelecek açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtti.