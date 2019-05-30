Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 25.163,42 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 2.790,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 7.574,19...

New York borsası yükselişle açıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 25.163,42 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 2.790,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 7.574,19 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin hafiflemesiyle pay piyasalarında yükselişlerin görüldüğünü belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de 1. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 3,1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5