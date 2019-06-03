Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa moda Trabzon dünya
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“
Kurulu güç katlandı!
Kurulu güç katlandı!
Turizmci rekor bekliyor
Turizmci rekor bekliyor
Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları
Savunmanın kahramanları

New York borsası, yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 24.883,64 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 2.759,04 puan ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın hemen...

New York borsası, yükselişle açıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 24.883,64 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 2.759,04 puan ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 7.456,45 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5