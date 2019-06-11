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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,57 artışla 26.212,31 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 kazançla 2.906,30 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 7.901,55...

New York borsası yükselişle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,57 artışla 26.212,31 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 kazançla 2.906,30 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 7.901,55 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de mayısta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,1 artarak beklentileri karşılarken, yıllık yüzde 1,8 yükselişle beklentilerin altında kaldı.

Analistler, ticaret savaşı ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin gelişmiş ülke merkez bankalarını daha fazla destekleyici adımlar atmaya zorladığını, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

G20 Zirvesi'nin ticaret savaşı ve jeopolitik risk fiyatlamalarını değiştirebilecek gelişmelere sahne olabileceğine işaret eden analistler, bu süreçte piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini söyledi.



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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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