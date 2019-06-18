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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,51 artışla 26.245,22 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 kazançla 2.906,05 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 7.914,42...

New York borsası yükselişle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,51 artışla 26.245,22 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 kazançla 2.906,05 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 7.914,42 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak faiz toplantısında yetkililerin faiz indirimi konusunu tartışmasının beklendiğini belirterek, bu kapsamda tutanaklarda yer alan ifadeler ile Fed Başkanı Jerome Powell'in değerlendirmelerinin ipucu vermesi açısından önemli olacağını ifade etti.

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New York Borsası
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