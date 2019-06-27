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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 26.551,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 kazançla 2.923,33 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 7.942,97...

New York borsası yükselişle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 26.551,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 kazançla 2.923,33 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 7.942,97 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, yarın Japonya'da başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD ile Çin liderleri arasında gerçekleşecek ticaret müzakerelerine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de 1. çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 3,1 arttı. Beklentiler büyümenin yüzde 3,2 artış kaydetmesi yönündeydi.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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