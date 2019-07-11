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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,37 artışla 26.960,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 3.000,61 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 8.219,31...

New York borsası yükselişle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,37 artışla 26.960,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 3.000,61 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 8.219,31 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasında, son aylarda ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin arttığını belirterek, ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meselelerine ilişkin risklere dikkati çekti. Geçen hafta beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verisinin görüşlerini etkileyip etkilemediği sorusuna "Hayır" cevabı veren Powell, piyasalarda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdı.

Powell'ın açıklamaları sonrası bu ay sonu gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilebileceği beklentileri yüzde 25'e çıkarken, ekonomistlerin yüzde 75'i 25 baz puanlık indirim öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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