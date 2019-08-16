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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini yumuşatması ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve açıklamalarının devam etmesiyle pay...

New York borsası yükselişle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini yumuşatması ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve açıklamalarının devam etmesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,50 kazançla 25.707,62 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,88 artışla 2.872,59 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 primle 7,844,328 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün ABD’de açıklanan temmuz inşaat izinleri verilerinin beklenenin üzerinde arttığını bildiren analistler, konut başlangıçları verilerinin ise beklenenin altında geldiğini aktardı.


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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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