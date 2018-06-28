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New York borsası yükselişle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'li bankaların hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 98,46 puan (yüzde 0,41) artışla 24.216,05 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,68 puan (yüzde 0,62)...

New York borsası yükselişle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'li bankaların hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 98,46 puan (yüzde 0,41) artışla 24.216,05 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,68 puan (yüzde 0,62) yükselişle 2.716,31 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 58,60 puan (yüzde 0,79) değer kazanarak 7.503,68 puana çıktı.

ABD'li bankalardan Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1,5 yükselirken, Morgan Stanley hisseleri yüzde 2,3 prim yaptı.

Morgan Stanley ve Citibank hisseleri sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2,2 artış gösterdi.

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New York borsası
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