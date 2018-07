New York borsası yükselişle kapandı NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 94,52 puan (yüzde 0,38) artışla 25.019,41 puana ulaşırken endeks 15 Haziran'dan bu yana ilk defa 25.000 puanın üzerinde kapandı....

14 Temmuz 2018 Cumartesi 00:17