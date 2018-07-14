Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar Devremülk ve Devre Tatil Çalıştayı zararlı yazılım
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı
İşte piyasa değerleri
İşte piyasa değerleri
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek

New York borsası yükselişle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 94,52 puan (yüzde 0,38) artışla 25.019,41 puana ulaşırken endeks 15 Haziran'dan bu yana ilk defa 25.000 puanın üzerinde kapandı....

New York borsası yükselişle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 94,52 puan (yüzde 0,38) artışla 25.019,41 puana ulaşırken endeks 15 Haziran'dan bu yana ilk defa 25.000 puanın üzerinde kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 3,02 puan (yüzde 0,11) yükselişle 2.801,31 puana yükselirken, 1 Şubat'tan bu yana ilk kez 2.800 puanın üzerinde günü tamamladı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,06 puan (yüzde 0,03) değer kazanarak 7.825,98 puanla rekor seviyeye ulaştı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,3, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,5 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,8 artış gösterdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5