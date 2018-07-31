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New York borsası yükselişle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, temmuz ayının son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 108,36 puan (yüzde 0,43) artışla 25.415,19 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 13,69 puan (yüzde 0,49) yükselişle 2.816,29...

New York borsası yükselişle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, temmuz ayının son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 108,36 puan (yüzde 0,43) artışla 25.415,19 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 13,69 puan (yüzde 0,49) yükselişle 2.816,29 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 46,63 puan (yüzde 0,61) değer kazanarak 7.676,64 puana yükseldi.

Temmuz ayında, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,7 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 3,6 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 2,2 artış kaydetti.

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New York Borsası
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