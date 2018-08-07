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New York borsası yükselişle kapandı

- Tesla hisseleri yüzde 11 artış kaydetti

New York borsası yükselişle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 126,73 puan (yüzde 0,5) artışla 25.628,91 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,05 puan (yüzde 0,28) yükselişle 2.858,45 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23,99 puan (yüzde 0,31) değer kazanarak 7.883,66 puana ulaştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5 prim yaparken, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisseleri ise yüzde 11 artış kaydetti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın şirketi New York borsasından çekmeyi değerlendirdiğini duyurmasının ardından, bugün firmanın hisseleri önce yüzde 8,5 prim yaptı.

Ancak, ilerleyen saatlerde Tesla hisselerine yönelik işlemler Nasdaq Teknoloji Endeksi tarafından hisse başına 367 dolardan askıya alındı.

Yaklaşık 1 saat sonra Tesla hisselerinin yeniden Nasdaq'ta işlem görmesine izin verilmesinin ardından ise şirketin hisse başına değeri 379,57 dolardan günü tamamladı. Böylece firmanın hisseleri günü yüzde 11 artışla kapatmış oldu.

Analistler, Tesla hisselerine olan talebin yarın da yüksek olabileceğini belirtiyor.

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New York borsasıTesla
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