NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 241,12 puan (yüzde 0,97) artışla 25.115,76 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 29,11 puan (yüzde 1,09) kazançla 2.711,74 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,25 puan (yüzde 2,01) değer kazanarak, 7.305,90 puana çıktı.
New York borsası yükselişle kapandı
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler günü kazançlarla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 241,12 puan (yüzde 0,97) artışla 25.115,76 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 29,11 puan (yüzde 1,09) kazançla 2.711,74 puana yükseldi. Nasdaq...
31 Ekim 2018 Çarşamba 23:43
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler günü kazançlarla tamamladı.