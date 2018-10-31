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New York borsası yükselişle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler günü kazançlarla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 241,12 puan (yüzde 0,97) artışla 25.115,76 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 29,11 puan (yüzde 1,09) kazançla 2.711,74 puana yükseldi. Nasdaq...

New York borsası yükselişle kapandı
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NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 241,12 puan (yüzde 0,97) artışla 25.115,76 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 29,11 puan (yüzde 1,09) kazançla 2.711,74 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,25 puan (yüzde 2,01) değer kazanarak, 7.305,90 puana çıktı.

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New York borsası
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