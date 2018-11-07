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New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, Kongre seçimlerinin gölgesinde salı gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,68 artışla 25.635,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kazançla 2.755,45 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi...

New York borsası yükselişle kapandı
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WASHINGTON (AA) - New York borsası, Kongre seçimlerinin gölgesinde salı gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,68 artışla 25.635,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kazançla 2.755,45 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,64 primle 7.375,96 puana çıktı.

Analistler, yatırımcıların Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamını ve Senato’daki 100 sandalyeden 35’ini kimlerin dolduracağını belirleyecek ara seçimlere odaklandığını belirtiyor.

ABD'de son yılların en önemli ara seçimi olarak görülen Kongre ara seçimleri için birçok doğu eyaletinde yerel saatle 06.00'da oy verme işlemi başladı. Seçmenler birçok eyalette yine yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

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