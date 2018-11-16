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New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı beklentisiyle yükseldi. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,83 artışla 25.289,27 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 1,06 kazançla 2.730,20...

New York borsası yükselişle kapandı
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WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı beklentisiyle yükseldi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,83 artışla 25.289,27 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 1,06 kazançla 2.730,20 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,72 yükselişle 7.259,03 puana çıktı.

Endekslerin yönü üzerinde Çin’in ABD’ye tıkanan müzakereleri yeniden başlatmak için teklif sunduğu haberleri etkili oldu. Ayrıca, Apple hisselerinin yüzde 2,47 değer kazanması Nasdaq Teknoloji Endeksi'ni yukarı taşıdı.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ekim ayında yüzde 0,8 artarak, yüzde 0,5 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı.

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New York Borsası
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