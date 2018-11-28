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New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler salı gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,44 artışla 24.768,73 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,33 kazançla 2.682,20 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,01'lik...

New York borsası yükselişle kapandı
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WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler salı gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,44 artışla 24.768,73 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,33 kazançla 2.682,20 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı yükselişle 7.082,70 puana çıktı.

Analistler, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin Washington'dan yapılan açıklamalarla artmasına karşın sağlık ve perakende şirketlerinin hisselerindeki direncin endeksleri pozitif seviyelerde tuttuğuna işaret ediyor.

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede anlaşma sağlanamaması durumunda tarifelere planladığı gibi devam edeceğini bildirmişti.

Küresel yatırımcılar, 30 Kasım'da başlayacak iki günlük G20 Zirvesi sırasında gerçekleşecek kritik görüşmeden çıkacak sonuca odaklandı.

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