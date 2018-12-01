New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününde "G20 Liderler Zirvesi"nden olumlu haberlerin geleceği beklentisiyle yükseldi.
Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,79 artışla 25.538,46 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,82 kazançla 2.760,16 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,79 primle 7.330,54 puana çıktı.
Analistler, hisse senetlerindeki yükselişi, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Buenos Aires'te dün başlayan G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde yapacağı görüşmeden ticaret anlaşması çıkacağı beklentileriyle "artan risk iştahına" dayandırdı.