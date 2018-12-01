Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ozan Toprak Kalebaş moda Doç. Dr. Demirhan Dıraçoğlu dünya Çelik ihracatı 12 milyar doları aştıx
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününde "G20 Liderler Zirvesi"nden olumlu haberlerin geleceği beklentisiyle yükseldi. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,79 artışla 25.538,46 puana, S&P 500 Endeksi yüzde...

New York borsası yükselişle kapandı
banner17

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününde "G20 Liderler Zirvesi"nden olumlu haberlerin geleceği beklentisiyle yükseldi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,79 artışla 25.538,46 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,82 kazançla 2.760,16 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,79 primle 7.330,54 puana çıktı.

Analistler, hisse senetlerindeki yükselişi, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Buenos Aires'te dün başlayan G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde yapacağı görüşmeden ticaret anlaşması çıkacağı beklentileriyle "artan risk iştahına" dayandırdı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1