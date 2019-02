New York Fashion Week, Türk modacıları ağırladı - Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğiyle New York Fashion Week'e katılan modacı Hakan Akkaya, kendi hazırladığı ve koçluğunu üstlendiği iki defileyle Türk modasını bir kez daha dünya podyumlarında taşıdı - TİM ve Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı İsmail Gülle: - "Önümüzdeki dönemde de tasarımcılarımızın küresel markalaşma yolculuğunda başta Türkiye Tanıtım Grubu olmak üzere pek çok platform üzerinden her yönüyle desteklemeye devam edeceğiz"

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:17