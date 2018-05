New York metrosuna “Türk mermeri“ - Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretilen, başta ABD ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeye ihraç edilen mermerler, yenileme çalışmaları devam eden New York metrosunda da kullanılıyor - Selçuklu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Gün: - "New York metrosunun restorasyonu yapılıyor ve bu çalışmalar için ham madde bizden gidiyor. Çalışmalarda bizim ürünlerimizi uyguluyorlar. Bunun hem bölgemiz hem de fabrikamız için gelecek adına iyi bir referans olacağını düşünüyoruz"

29 Mayıs 2018 Salı 11:27